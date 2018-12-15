» فرنسا.. ارتفاع عدد موقوفي «السترات الصفراء» إلى 168

15 ديسمبر 2018 - 07:59 م

ارتفع عدد موقوفي الحراك الخامس لحركة "السترات الصفراء"، اليوم السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، إلى 168 شخصا.

وقالت شرطة باريس، في بيان، إنّ "112 من أصل 168 موقوفًا تم وضعهم قيد الحجز الاحتياطي"، حسبما نقلت شبكة "بي إف إم" التلفزيونية الفرنسية.

وكانت آخر حصيلة لعدد موقوفي المظاهرات في باريس، 136 شخصا تم وضع 96 منهم قيد الحجز الاحتياطي، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وتعد هذه الأعداد أقل بكثير مما كانت عليه الأسبوع الماضي التي شهدت توقيف أكثر من 500 شخص في نفس توقيت اليوم، حسب قناة "فرانس 24" المحلية.

بدورها، أعلنت شرطة باريس "تويتر" إعادة فتح شارع الشانزيليزيه أما حركة المرور".

وقبيل إعلام الشرطة، أشارت وسائل إعلام محلية إلى تجدد الصدامات بين المحتجين والشرطة في الشانزيليزيه، على خلفية استخدام الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وإخلاء الشارع (وسط باريس) من المتظاهرين.

وشارك في احتجاجات "السترات الصفراء" 33 ألف و500 متظاهر، بينهم ألفين و200 بباريس، حسب وسائل إعلام محلية.

فيما شهدت فرنسا عند التوقيت ذاته من السبت الماضي مشاركة نحو 77 ألف شخص، بينهم 10 آلاف في باريس.

وتنظم حركة "السترات الصفراء"، اليوم السبت، حراكها الخامس ضمن سلسلة احتجاجات بدأت في 17 نوفمبر الماضي، ضد سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينها ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.

وتعتبر الاحتجاجات من أسوأ الأزمات التي تضرب فرنسا في عهد ماكرون الذي يتهمه المحتجون بـ"العجرفة" و"التكبر"، ويدعونه للاستماع إلى مطالبهم.



