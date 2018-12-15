رضوى الشربيني تنشر أول صورة لابنتيها

محمود أبوسعد
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة لابنتيها عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلاديهما، وعلقت قائلة "الفرق ما بينهم 4 سنين و 4 أيام.. بس نفس الشبه.. نفس الملامح.. نفس الروح".
وتابعت "الكبيرة علمتني الأمومة و الصغيرة علمتني الحياة.. مش عايزة أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزة أعيش لحد ما أحس إنى عملت اللي عليا.. كل سنة وأنتم روحي.. كل سنة وأنت حياتي.. كل سنة وأنتم معايا".
View this post on Instagram
الفرق ما بينهم 4 سنين و 4 ايام...بس نفس الشبه...نفس الملامح...نفس الروح... الكبيره علمتنى الأمومة و الصغيره علمتنى الحياه...مش عايزه أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزه أعيش لحد ما احس انى عملت اللى عليه... كل سنه و انتم روحى...كل سنه و انت حياتى...كل سنه وأنتم معايه Happiest birthday ever Tia &Tamara??????
فجر05:22 ص
فجر
05:22
شروق
06:51
ظهر
11:55
عصر
14:41
مغرب
16:59
عشاء
18:29