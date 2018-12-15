رضوى الشربيني تنشر أول صورة لابنتيها

15 ديسمبر 2018 - 08:12 م

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة لابنتيها عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلاديهما، وعلقت قائلة "الفرق ما بينهم 4 سنين و 4 أيام.. بس نفس الشبه.. نفس الملامح.. نفس الروح".

وتابعت "الكبيرة علمتني الأمومة و الصغيرة علمتني الحياة.. مش عايزة أعيش لحد ما أشوفهم عرايس بس عايزة أعيش لحد ما أحس إنى عملت اللي عليا.. كل سنة وأنتم روحي.. كل سنة وأنت حياتي.. كل سنة وأنتم معايا".



