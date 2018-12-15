» إقالة مصطفى يونس من تدريب المصري

15 ديسمبر 2018 - 08:27 م

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إقالة مصطفى يونس المدير الفني للفريق البورسعيدي، عقب هزيمة الفريق أمام ساليتاس البوركيني، ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت إقالة المدير الفني، بسبب النتائج المخيبة للجماهير البورسعيدي منذ توليه المسئولية الفنية، بالإضافة إلى الاتفاق مع إيهاب جلال لتولي القيادو خلال المرحلة المقبلة.

وكان الفريق البورسعيدي اتفق مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلسي الليبي، على قيادة الفريق فنيًا، عقب دفع 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي لفريقه، على أن يتواجد بالقاهرة غدًا من أجل توقيع العقود بصفة رسمية.

وتلقى المصري البورسعيدي، هزيمة قاسية أمام ساليتاس إف سي البوركيني، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت على ملعب بورسعيد في ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".