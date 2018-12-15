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ليبيا ترحل 28 مهاجرا مصريا غير شرعي

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وكالات - خالد الشرقاوي

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ليبيا

الهجرة

ترحيل

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية في مدينة طبرق اليوم السبت، عن ترحيل 28 مهاجرا مصريا غير شرعي عبر منفذ إمساعد الليبي.

وأفادت السلطات الليبية في المنطقة بأن المصريين المرحلين تم توقيفهم إثر تسللهم عبر الأسلاك الشائكة على الحدود بين البلدين.

وقال الناطق باسم جهاز مكافحة الهجرة أحمد جبريل الشاعري في تصريح لموقع "بوابة الوسط" الليبية، "إن أكثر عدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين نقوم بترحيلهم باستمرار أسبوعيا هم من الجنسية المصرية الذين يتسللون عبر منفذ إمساعد البري أو عن طريق الأسلاك الشائكة ما بين الحدود الليبية والمصرية أو عن طريق منطقة بحر الرمال العظيم جنوب واحة الجغبوب".

وأضاف جبريل أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية والدوريات الصحراوية بطبرق رحَّل 28 مهاجرا مصريا، قاموا بتسليمهم للجانب المصري عبر منفذ السلوم البري وتوقيع تعهد بعدم تكرار هذا الأمر وضرورة أن يكون الدخول إلى ليبيا بأوراق صحيحة عن طريق الجهات الرسمية.

وطالب الناطق باسم الجهاز العمال الأجانب في مدينة طبرق بضرورة إنهاء وتسوية إجراءاتهم من حيث الشهادة الصحية وأوراق الإقامة وغيرها وإلا سيعتبرون مهاجرين غير شرعيين وسيتم ترحيلهم على الفور.

وأشارت "بوابة الوسط" إلى أن حركة الهجرة غير الشرعية تنشط على الشريط الحدودي الممتد من منطقة إمساعد شمالا إلى واحة الجغبوب وبحر الرمال العظيم جنوبا بمسافة يصل طولها إلى نحو 650 كلم.



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