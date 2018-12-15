خالد الجندي: "الحكومة مبتلحقش تتدفى تحت البطانية"

15 ديسمبر 2018 - 09:52 م

أثنى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بافتتاح مشروع "إسكان المحروسة 1"، واصفًا إياه بأنه من أعظم المشاريع التي تم افتتاحها في غضون الفترة الأخيرة، لا سيما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة يعملان على قدم وساق للقضاء على العشوائيات في مصر.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "DMC "، أن مشروع "إسكان المحروسة 1" احتاج إلى جهد عظيم من الحكومة، مستطردًا: "الناس دي مبتلحقش تدفى تحت البطانية".

وأشار إلى أن مصر كلها تستطيع أن تنام ولكن هؤلاء لا ينامون إلا وقتا قليلا من أجل تطوير هذه الدولة.