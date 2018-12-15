» «cnn»: حسين الشحات يُثير ضجة بين جماهير الأهلي

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المصريون

الاهلى

حسين الشحات

العين

أثار الحركة الاستفزازية التي قام بها النجم المصري حسين الشحات، للاعبي الترجي التونسي خلال المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية، ضجة بين جماهير الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وبينما كانت تشير النتيجة إلى تقدم "الزعيم" الإماراتي بثلاثية نظيفة، قام الشحات بحركة "استفزازية" للاعبي الترجي إذ أشار لهم إلى الرقم "3" بأصابعه.

أثارت حركة اللاعب المصري استياء لاعبي الترجي وغضبهم إذ حاولوا التهجم عليه لكن تدخل حكم اللقاء ولاعبي العين أنقذ الموقف من التأزم أكثر.

لم تقتصر أصداء حركة الشحات على ملعب هزاع بن زايد، بل وصلت إلى مصر، إذ أبدى جزء من جماهير الأهلي إعجابه بالحركة، معتبرين إياها انتقاما للأهلي من الخسارة بثلاثية نظيفة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال أحد المغردين تعليقا على صورة ظهرت فيها حركة الشحات: "حسين الشحات مش أهلاوي يا جماعة، دا طلع من الألتراس"، وعلق آخر قائلا: "شوفتوا دي إبننا الأهلاوي يضرررب"، بالإضافة إلى ردود فعل أخرى.


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