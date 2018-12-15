» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

15 ديسمبر 2018 - 10:00 م

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.



وننشر فى العدد " هل ضاعت أموال «مبارك» فى البنوك الأوروبية؟!" كما ننشر "«الجماعة الإسلامية» و«الإخوان».. حب من طرف واحد"، كذلك "سر الـ4ساعات التى دفعت حداد إمبابة لقتل أطفاله والانتحار".

وننشر أيضًا " قصص مثيرة جمعت «الشعراوى» بمشاهير الفنانين"، وكذلك " اتهامات بالعمالة والرشاوى.. اشتعال الحرب داخل معسكر الإخوان"، وأيضًا "عقوبة المتورطين فى تصوير الفيلم الإباحى بالهرم".





** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ



ـ هل باع الأمين العام للإخوان «القضية»؟



ـ الاستقالات من «البناء والتنمية».. الجنازة حارة والميت «مفيش»

ـ قصص ومآس من دار المسنين.. «الحكاية مش فلوس.. الحكاية انحراف سلوك»

ـ فراخ المطاعم «المتردية والنطيحة».. من يحمى بطون المصريين؟

ـ «ابنك مزوغ يا أستاذ».. شرطة مكافحة «المزوغين» فى خدمتك

ـ تصريحات الحكومة«مدهونة بزبدة».. يطلع عليها النهار تبقى «شائعات»

ـ «الزواج برخصة».. هل يضع حدًا للطلاق؟

ـ «العزل» يُلاحق رؤساء الأحزاب بـ«النواب»

ـ مهن.. حصرى على الشعب المصرى

ـ جدل كبير حول قانون الأحوال الشخصية