مدن إسبانية تتظاهر للمطالبة برفع الحد الأدنى لأجور

15 ديسمبر 2018 - 11:00 م

خرجت مظاهرات احتجاجية في أكثر من 200 مدينة إسبانية، السبت، نظمها متقاعدون للمطالبة بحماية حقوقهم العامة، ورفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي إلى 1080 يورو.



ونُظمت المظاهرات في الكثير من المدن الإسبانية وفي مقدمتها مدريد و فالادوليد، وبلباو وبرشلونة وإشبيلية وفالنسيا وكورونا، من قبل تنسيقية الدفاع عن معاشات المتقاعدين العامة (مجتمع مدني).



واعتبر المتظاهرون في شعاراتهم أن كلا من الأحزاب السياسية اليمينية واليسارية التي حكمت البلاد، لم تقدم حلولا أساسية لمشاكل المتقاعدين.

