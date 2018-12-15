الاحتلال يغلق حاجز قلنديا العسكري شماليّ القدس

15 ديسمبر 2018 - 11:10 م

أغلقت السلطات الإسرائيلية، مساء السبت، حاجز قلنديا العسكري، الذي يربط بين مدينة القدس المحتلة شمالا بالضفة الغربية.



وقال كميل أبو ركن، المسؤول عن نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، عبر بيان، إنه تم إغلاق حاجز قلنديا في الاتجاهين حتى إشعار آخر.



وادعى أبو ركن أن الإغلاق جاء بسبب إلقاء زجاجات حارقة من قبل فلسطينيين باتجاه الحاجز.



ويعتبر حاجز قلنديا المعبر الرئيسي بين مدينة القدس المحتلة وعدد من المحافظات الفلسطينية، من بينها رام الله.

