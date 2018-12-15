تطوير العشوائيات يتم بسرعة فائقة لم تحدث في العالم كله

15 ديسمبر 2018 - 11:20 م

أكدت البرلمانية بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 2 مليون وحدة سكنية «إعجاز لم نشهده من قبل».



وقالت «فهمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، إنه رغم التحديات السياسية في المنطقة ولكن مصر بدأت تحل مشكلة العشوائيات بسرعة فائقة والشعب المصري كان لا يليق به أن يعيش في هذا المستوى.

