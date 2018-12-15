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بسنت فهمي :

تطوير العشوائيات يتم بسرعة فائقة لم تحدث في العالم كله

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بسنت فهمي
بسنت فهمي

المصريون ـ متابعات

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أكدت البرلمانية بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 2 مليون وحدة سكنية «إعجاز لم نشهده من قبل».
وقالت «فهمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، إنه رغم التحديات السياسية في المنطقة ولكن مصر بدأت تحل مشكلة العشوائيات بسرعة فائقة والشعب المصري كان لا يليق به أن يعيش في هذا المستوى.
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن نهضة مصر الحالية لم تحدث لمصر من فترة بعيدة ويقودها الرئيس السيسي.


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