  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:32 ص
بحث متقدم
الإبراشي

تعليق ناري لـ"الإبراشي" على إحراج السيسي لمحافظ القاهرة

وزير التعليم

وزير التعليم: لا توجد امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي

تظاهرات فرنسا

عمرو أديب يهاجم مجددًا "السترات الصفراء".. هذا ما قاله

طعام الحسين

"القومي للتغذية" يحذر من هذا الأمر الخطير

عمرو أديب

عمرو أديب: فضيحة العشوائيات المصرية انتهت

نوح : السيسي له " ألف عين"

هذه هي رسائل "السيسي" خلال جولة اليوم

أرشيفية

الهجمات ضد الأقباط.. المنيا في الصدارة لهذه الأسباب

المستشار بهاء أبو شقة

مفصولو «الوفد» يردون على «أبوشقة»: دعوتك مرفوضة

سلع غذائية

10 ملايين جنيه غرامة في حالة عدم كتابة السعر على المنتج

البرلمان

دعوات برلمانية لغلق المواقع السلفية.. ونائب «النور» يرد

الادعاء الألماني يحقق مع 5 شرطيين بتهمة "التحريض"

عرب وعالم

الشرطة الألمانية تداهم مأوى للاجئين
الشرطة الألمانية تداهم مأوى للاجئين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مدرب "بايرن ميونيخ" على أعتاب الأهلي

#

تعاطف شديد مع "أوزيل" بعد إعلان اعتزاله

فتح الادعاء العام الألماني تحقيقا بحق 5 شرطيين في مدينة فرانكفورت، وجهت لهم تهما تتعلق بـ"التحريض" و"استخدام رموز يحظرها دستور البلاد".
وقالت صحيفة "فرانكفورتر نويه بريسه"، السبت، إن "التحقيقات تأتي إثر تلقي سيدا باشاي يلدز، المحامية الألمانية (من أصول تركية)، تهديدات بواسطة الفاكس، طالت ابنتها وذكرت عنوان منزلها بالتفصيل".
وأشارت الصحيفة إلى أن التهديدات التي أرسلت للمحامية يلدز في أغسطس/آب الماضي، مذيلة بتوقيع "الحزب النازي السري"، لتقدم على إثرها المحامية بلاغاً للشرطة التي فتحت بدورها تحقيقا في الحادث.
وتوصلت التحقيقات إلى تثبيت عملية دخول من أحد حواسيب مخفر لشرطة فرانكفورت، وتقديم طلب مساءلة إلكتروني في النظام العام، دون ذكر السبب، عن المعلومات الشخصية للمحامية يلدز.
وعند التحقيق مع مستخدمي الحاسب من الشرطة، تبيّن للادعاء الألماني، اشتراك عدد من شرطة المخفر في مجموعة افتراضية على الإنترنت مخصصة للمراسلات بينهم، وإرسالهم لبعضهم شعارات لـ"الصليب المعقوف" وصور "هتلر" ورسائل مليئة بكراهية الأجانب.
وعلى إثر ذلك أوقف الادعاء الألماني 5 شرطيين بينهم امرأة، موجها إليهم تهما تتعلق بـ"التحريض" و"استخدام رموز يحظرها دستور البلاد".
وفي حديث للأناضول، أشارت يلدز إلى تلقيها العديد من التهديدات إلا أنّها لم تأخذها على محمل الجد، لكن التهديدات التي وصلتها عبر الفاكس في أغسطس تضمن اسم ابنتها، وعنوان المنزل بالتفصيل؛ ما دفعها لأول مرة لتقديم ببلاغ للشرطة.
وأكدت يلدز عزمها على متابعة القضية حتى النهاية.
والمحامية يلدز هي موكلة لإحدى أسر ضحايا جرائم خلية "إن إس يو" اليمنية المتطرفة المعروفة باسم (النازيون الجدد( المسؤولة عن مقتل 10 أشخاص، بينهم 8 أتراك.
ويتبني النازيون الجدد، وهم يمنيون متطرفون يعتبرون أنفسهم امتدادًا للنظام النازي الذي حكم ألمانيا بين 1933 و1945، شعارات الأيدلوجية النازية مثل الصليب المعقوف، ويعتنقون أفكارًا معادية للمهاجرين والأشخاص غير المنحدرين من أصل ألماني، ويعادون النظام السياسي الحالي في البلاد. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة تكشف معلومة مذهلة عن تحديد جنس الجنين
» العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر
» عمرو أديب: "الرئيس السيسي كان يقصدني بهذا القول"
» الغنّوشي: تونس ستستكمل ديمقراطيتها رغم "قطاع الطرق"
» "الكاف" يكشف عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا
» وقف إمام مسجد "بالغ فى مدح النبي"
» نواب: دخول المواقع الإلكترونية بـ «الرقم القومي»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» لهذه الأسباب.. هاجم مدير مكتب القرضاوي الإخوان
» الحكومة تقترض 38 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
» «cnn»: حسين الشحات يُثير ضجة بين جماهير الأهلي

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:22 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر