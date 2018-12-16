لأول مرة .. أبو تريكة يهاجم لاعبًا مصريًا شهيرًا .. من هو؟

16 ديسمبر 2018 - 05:26 ص

شن محمد أبو تريكة - أسطورة مصر والنادي الأهلي - هجومًا شرسا على حسين الشحات - لاعب العين الإماراتي - بعد إشارته المستفزة للاعبي فريق الترجي التونسي في المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس العالم للأندية وانتهت بفوز العين بثلاثية مقابل لا شيء.



وقال "تريكة" خلال الاستوديو التحليلي للمباراة : "حسين الشحات لاعب متميز جدًا لكن عليه أن يركز في كرة القدم فقط ولا يرد على أي لاعب بالمباراة ويكتفي بما يقدمه في الملعب".



وتابع: "إشارة حسين الشحات بالرقم 3 تعد حركة سيئة جدا .. يجب ألا يُستفز أبدا ويجب أن يسيطر دائما على أعصابه".



