  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:38 ص
بحث متقدم
محمد فضل

مفاجأة مدوية عن البرازيلي الذي ضمه الأهلي رسميا

أديب

أديب يكشف عن الرسالة المحرجة التي وجهها له "السيسي"

أبو تريكة

لأول مرة .. أبو تريكة يهاجم لاعبًا مصريًا شهيرًا .. من هو؟

الإبراشي

تعليق ناري لـ"الإبراشي" على إحراج السيسي لمحافظ القاهرة

وزير التعليم

وزير التعليم: لا توجد امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي

تظاهرات فرنسا

عمرو أديب يهاجم مجددًا "السترات الصفراء".. هذا ما قاله

طعام الحسين

"القومي للتغذية" يحذر من هذا الأمر الخطير

عمرو أديب

عمرو أديب: فضيحة العشوائيات المصرية انتهت

نوح : السيسي له " ألف عين"

هذه هي رسائل "السيسي" خلال جولة اليوم

أرشيفية

الهجمات ضد الأقباط.. المنيا في الصدارة لهذه الأسباب

أديب يكشف عن الرسالة المحرجة التي وجهها له "السيسي"

الصفحة الأخيرة

أديب
أديب

أحمد عادل شعبان

عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول نسب السمنة في المجتمع المصري.

وقال "أديب" خلال برنامجه المذاع على قناة "MBC مصر" : "شعرت أن السيسي يقصدني حين تحدث عن الكرش (البطن المتضخمة) .. أنا المذيع الوحيد الذي يملك (كرش) ".

وأضاف: "شعرت بخجل شديد حين تحدث الرئيس عن الإعلاميين وضيوفهم المصابين بالكرش".

وأردف: "لكن بشكل فيه شيء من الجدية .. مبادرة الرئيس (100 مليون صحة) كشفت على 17 مليون مواطن ومن الغريب أنه ثبت عدم تمتع 11 مليون منهم بالصحة الكاملة .. هؤلاء يعودون لك مرة أخرى في التأمين الصحي ويطلبون العلاج".

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه عدد من المشروعات،  أمس السبت، إن 25% من المصريين وزنهم طبيعي، والباقي فوق الوزن ومصاب بالسمنة، مطالبًا المواطنين بمزيد من الحركة والحرص على أوزانهم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ماذا قال محمد إمام بعد نجاته من الموت؟
» السبكي يحرج أبطال فيلمه الجديد بقرار صادم
» دراسة تكشف معلومة مذهلة عن تحديد جنس الجنين
» العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر
» عمرو أديب: "الرئيس السيسي كان يقصدني بهذا القول"
» الغنّوشي: تونس ستستكمل ديمقراطيتها رغم "قطاع الطرق"
» "الكاف" يكشف عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا
» وقف إمام مسجد "بالغ فى مدح النبي"
» نواب: دخول المواقع الإلكترونية بـ «الرقم القومي»
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» لهذه الأسباب.. هاجم مدير مكتب القرضاوي الإخوان

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر