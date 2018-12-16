» نهال عنبر تنصح نجلها بالابتعاد عن التمثيل .. ما السر؟

16 ديسمبر 2018 - 07:41 ص

كشفت الفنانة نهال عنبر أنها نصحت نجلها "حسام الحسيني" بضرورة ترك التمثيل والتركيز في الإخراج لأنه أكثر تميزًا في هذا المجال .



وأضافت: "الدليل على صحة نصيحتي أنها أتت بنتائج جيدة جدًا ونجاحات" حسب صحيفة "فيتو" .



وحقق "الحسيني" الكثير من الانتشار خلال الفترة الماضية كمخرج ، من خلال بعض الأغاني المصورة المثيرة للجدل مثل أغنيتي "نمبر وان" و "أنا الملك" للممثل المصري محمد رمضان اللتين أثارتا غضبًا شديدًا في المجتمع المصري ولكنهما حققتا مشاهدات مليونية أيضًا .