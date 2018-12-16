» كيف ردت "إليسا" على الساخرين من عمليات التجميل بشفتيها؟

16 ديسمبر 2018 - 08:01 ص

ردت المطربة اللبنانية إليسا على الساخرين من انتفاخ شفتيها بسبب عمليات التجميل ، مؤكدة أنها تستاء من هذا الأمر .



وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بلا طول سيرة" على هامش مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" الذي أقيم أمس بالعاصمة الأردنية عمان: "عادة لا أهتم بالرد على هذه الأمور .. ويكفي ما حققته من نجاح خلال السنوات الماضية".



وأردفت: " أنا إليسا .. لما بتقدروا تعملوا اللي قدرت أعمله ، تبقوا تعوا احكوا عن أي شغلة عندي إياها".

