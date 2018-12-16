  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:02 ص
بحث متقدم
حسين الشحات

حسين الشحات يكشف معلومة صادمة عن إساءته للترجي التونسي

السيدة نحمده مع الرئيس

هل سائقة المكروباص التي قابلها الرئيس هي نفسها الست نادية؟

محمد فضل

مفاجأة مدوية عن البرازيلي الذي ضمه الأهلي رسميا

أديب

أديب يكشف عن الرسالة المحرجة التي وجهها له "السيسي"

أبو تريكة

لأول مرة .. أبو تريكة يهاجم لاعبًا مصريًا شهيرًا .. من هو؟

الإبراشي

تعليق ناري لـ"الإبراشي" على إحراج السيسي لمحافظ القاهرة

وزير التعليم

وزير التعليم: لا توجد امتحانات حتى الصف الرابع الابتدائي

تظاهرات فرنسا

عمرو أديب يهاجم مجددًا "السترات الصفراء".. هذا ما قاله

طعام الحسين

"القومي للتغذية" يحذر من هذا الأمر الخطير

عمرو أديب

عمرو أديب: فضيحة العشوائيات المصرية انتهت

الإبراشي يكشف الحقيقية

هل سائقة المكروباص التي قابلها الرئيس هي نفسها الست نادية؟

الصفحة الأخيرة

السيدة نحمده مع الرئيس
السيدة نحمده مع الرئيس

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«السيسي»: أفريقيا مستقبل الاقتصاد الدولي

#

في منتدى الشباب.. رسالة من السيسي إلى نادية مراد

#

تفاصيل أضخم صفقة فى تاريخ السكك الحديدية

#

سياسات ترامب خلقت أزمة أطفال المهاجرين

السيسي

الإبراشي

كشف الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برناج "كل يوم" - حقيقة المزاعم التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول الست "نحمده" - سائقة المكروباص التي التقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي - وعلاقتها بالسيدة "نادية" التي زارها الرئيس منذ عامين في منزلها بغيط العنب.

وقال "الإبراشي" خلال برنامجه المذاع على فضائية "ON E T" : "بعض صفحات الإخوان تصيدت هذا الأمر رغم عدم وجود تصيد بشأنه .. وقالوا إن السيدة نحمده هي نفسها السيدة نادية ".

وأضاف: "هذا الفصيل مشكلته مع الشعب المصري كله وليست مشكلته مع النظام الحاكم أو الرئيس ".

وعرض "الإبراشي" فيديو للسيدة نادية التي أوضحت أنها لم تلتقِ الرئيس السيسي إلا في منزلها بغيط العنب ، مؤكدة أنها لم تذهب إلى القاهرة ولا العاصمة الإدارية الجديدة ولا تعرف مكانها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» علاقة صادمة بين أدوية "الأنفلونزا" و الموت المبكر
» زوجة فنان شهير تهدده بالخلع: خيار لطيف نتايجه ظريفة
» كيف ردت "إليسا" على الساخرين من عمليات التجميل بشفتيها؟
» نهال عنبر تنصح نجلها بالابتعاد عن التمثيل .. ما السر؟
» ماذا قال محمد إمام بعد نجاته من الموت؟
» السبكي يحرج أبطال فيلمه الجديد بقرار صادم
» دراسة تكشف معلومة مذهلة عن تحديد جنس الجنين
» العملات الورقية المتهالكة تثير أزمات يومية في مصر
» عمرو أديب: "الرئيس السيسي كان يقصدني بهذا القول"
» الغنّوشي: تونس ستستكمل ديمقراطيتها رغم "قطاع الطرق"
» "الكاف" يكشف عن الدولة المستضيفة لأمم أفريقيا

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر