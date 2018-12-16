» هذا ما قاله أحمد موسى عن تأجيل بناء سد النهضة

عقب الإعلامي أحمد موسى، على قرار إثيوبيا الخاص بتأجيل الانتهاء من بناء سد النهضة الإثيوبي لمدة 4 سنوات قائلا: "أنا سعيد جدا بهذا القرار".

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "خير وبركة، وربنا بيكرم مصر من وسع ومحدش عارف من هنا لأربع سنين إيه اللي هيحصل".

وتابع: "مدير مشروع السد الإثيوبي أعلن أن المشروع لن ينتهي إلا بعد أربع سنوات من الآن في عام 2022 وأكد أنه هناك مشاكل فنية في السد ولن تكون له قائمة قبل أربع سنوات".

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