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قرية كاملة تقلع عن التدخين.. هذه قصتها

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قرية كاملة تقلع عن التدخين.. هذه قصتها
قرية كاملة تقلع عن التدخين.. هذه قصتها

عبد القادر وحيد- متابعات

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قررت قرية كاملة في تركيا الإقلاع عن التدخين، ومنعت الزائرين أيضًا بعدم التدخين داخل القرية.

كانت قرية "قره أحمدلار" شمال غربي تركيا قد تبنت شعار "الإقلاع عن التدخين"، على مدار عشر سنوات، حتي استسمحوا الضيوف بعدم التدخين داخل القرية.

ويبلغ تعداد سكانها 86 ألف نسمة، والتي تقع في قضاء "غول بارزاري" بولاية بيلاجيك، حيث أقلع جميع سكانها عن التدخين تدريجيا، بحسب الأناضول.

كما قام أهالي القرية بنشر لافتات في الضيعة، تشير إلى أن "هذه القرية لا تدخن"، حيث يتعين على الزوار الراغبين بإشعال السجائر، التوجه إلى خارجها.

وقال مختار القرية، سزائي أكار:  "إنه لا يوجد حاليا مدخنون في القرية"، لافتا إلى أن أهالي القرية التزموا بنصيحة رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، حول ضرورة الإقلاع عن التدخين.

وأضاف أنه قبل اتخاذ الأهالي قرارًا بترك التدخين، كان نحو 80 إلى 90% من سكان القرية يدخنون السجائر، منوها أنه أقلع عن التدخين منذ مدة، بعدما بقي هو المدخن الوحيد.

وأوضح  أن الأهالي عندما يجتمعون في المقهى، لا سيما في فصل الشتاء، مع تضاؤل الأعمال في الحقول، فإنهم لا يدخنون، وبالتالي يقضون أوقاتا ممتعة في أجواء نظيفة، بعيدا عن رائحة الدخان.

وقال  هارون تكين، من أهالي القرية، إنه في الماضي، كان يهرع لتدخين السجائر، بعد تناول الفطور، صباح كل يوم، مضيفًا أنه يبلغ من العمر 43 عاما حاليا، وترك التدخين، عام 2010، بعد 20 عامًا من استهلاك السجائر.

بينما أوضح  "حسن أونال" البالغ من العمر، 52 عاما، أنه أقلع عن التدخين قبل 10 أعوام، وأن أهالي القرية صاروا يقتدون ببعضهم حتى لم يتبق أي مدخن فيها.

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