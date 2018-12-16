5 تغريدات لـ"آل شيخ" تثير الجدل بـ "تويتر"

16 ديسمبر 2018 - 01:31 م

غرد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية بعدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر "آل الشيخ" عبر "تويتر"، 5 تغريدات تتضمن مقاطع فيديو بها أغنيات مختلفة عن الوداع.

جاءت التغريدة الأولى، بنشر مقطع أغنية للفنان راشد الماجد بعنوان "بودعكم يا أحبابي"، وحظيت بتفاعل واسع، حيث قال أحد المغردين "سنفتقدك"، وقال آخر "ما الموضوع، الله يحفظك لتكمل نجاح المشروع الرياضي الذي أضحى واضحًا للملأ".

كما نشر رئيس هيئة الرياضة السعودية، تغريدة أخرى بعنوان "بليغ حمدي — بودعك عود قمة الشجن"، وعلق عليها أحد المغردين: "أين ذاهب؟"، ورد آخر "فخر الرياضة السعودية أبو ناصر".

وتضمنت الثالثة بعنوان "عبد الكريم عبد القادر — وداعية"، ثم أتبعها بتغريدتين لأغنية "يا ناصر" من غناء فنان العرب محمد عبده، وكلمات تركي آل الشيخ.