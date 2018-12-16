الأميرة صيتة آل سعود تؤكد دعمها للاقتصاد المصري وتثمن إنجازات الرئيس

16 ديسمبر 2018 - 01:41 م

ثمنت الأميرة صيتة بنت متعب بن عبد العزيز آل سعود، الجهود الكبيرة والمتواصلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار الخارجي، ورفع النمو الاقتصادي المصري، ما كان له بالغ الأثر الإيجابي علي إقبال الشركات والمستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في مصر.

وقالت الأميرة صيتة، لقد نجح الرئيس السيسي في القضاء على البيروقراطية التي كانت سببًا في تخوف دخول المستثمرين والشركات العالمية إلى مصر، مشيرة إلى أن الرئيس يحرص دائمًا على استطلاع أراء المستثمرين والأخذ بمقترحاتهم لأن الهدف واحد وهو النهوض بالاقتصاد المصري واتخاذ القرار الذي يحقق الصالح العالم للدولة.

وأوضحت الأميرة «صيتة» أن القيادة المصرية منحت المستثمرين العديد من المميزات، ونجحت في رفع العقبات عنهم الأمر الذي نتج عنه دفع عجلة الاستثمار والإسهام في حل مشكلة البطالة، نتيجة لضخ أموال هائلة من قبل المستثمرين والتي تخطت المليارات داخل سوق العمل المصري .

من جانبه أكد الدكتور محمد الطويل الممثل الشخصي لسمو الأميرة صيتة، ممثلة شركة NuPower الأمريكية بالشرق الأوسط، على حرصها على دعم خطط التنمية في مصر، ودعم التعاون القائم فى عدد من المجالات التكنولوجية وبناء القدرات خاصة في مجال نقل الطاقة الكهربائية لاسلكيا.

وقال «الطويل» إن الأميرة «صيتة» وعدت بجلب أكبر المستثمرين ورجال الأعمال والشركات الكبري والعملاقة للعمل والاستثمار في مصر لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك إيمانًا منها بقدرات الدولة المصرية .

وشكرت سمو الأميرة صيته آل سعود، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية، لإدخال تكنولوجيا نقل الطاقة الكهربائية لاسلكيا الي مصر، وذلك بالتعاون مع شركة Nupower الأمريكية الوحيدة في العالم لنقل الطاقة الكهربائية لاسلكيًا، مشيرًا الى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن بين الشركة Nupower ومعالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر قريبًا في القاهرة.