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عقد أمس السبت الحفل الختامي لمشروع الفرصة الثانية لمناهضة الزواج المبكر.

بحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية الفن للتنمية وألقت الكلمة الافتتاحية الدكتورة شيري رمسيس المدير التنفيذي للجمعية

وتحدث في الحفل عزة كامل مديرة مؤسسة أكت من أجل التنمية ونبيل صموئيل خبير التنمية الاجتماعية ونائب رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية وعادل المدني الطبيب والاستشاري النفسي.

تبعهم صالون حواري حول الفرصة الثانية بين القبول والرفض.

أدار الصالون هند أكرم

بحضور أمل قطب نائبة البرلمان المصري

منى منير نائبة البرلمان المصري

هبة عادل المحامية

راهند سعد مدير المشروع

وفي ختام الحفل قامت الأستاذة منى الصيرفي رئيس مجلس إدارة الجمعية بتكريم الجمعيات الشريكة والفنانة فاطمة عادل عن أدوارها التنموية المتميزة.

‎مشروع الفرصة الثانية الذي نفذته جمعية الفن للتنمية – استطاع بناء تحالف من 16 جمعية أهلية بخمس محافظات بالجمهورية لرفع الوعي عن قضية الزواج المبكر والاتجار بالبشر خاصة النساء والفتيات في مختلف المجتمعات والمنصات الاعلامية من خلال تقديم تدريب مدربين للجمعيات الشريكة باستخدام الدليل الخاص بجمعية الفن للتنمية لمناهضة الزواج المبكر والاتجار بالبشر ليستخدم في رفع الوعي داخل مجتمعاتهم.

‎جمعية الفن للتنمية: Media-Arts for Development (MADEV )

‎هي جمعية مصرية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي برقم 6184 لعام 2005. جمعية الفن للتنمية تستخدم جميع وسائل وتكنولوجيا الميديا كوسيلة للتغيير الايجابي بالمجتمع عن طريق الانتاج الاعلامي و التدريب الاعلامي، التشبيك وبناء قدرات الجمعيات الشريكة.


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بالصور.. المؤتمر الختامي لمشروع الفرصة الثانية والاتجار بالبشر بالصور.. المؤتمر الختامي لمشروع الفرصة الثانية والاتجار بالبشر بالصور.. المؤتمر الختامي لمشروع الفرصة الثانية والاتجار بالبشر بالصور.. المؤتمر الختامي لمشروع الفرصة الثانية والاتجار بالبشر


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