جرعة مخدرات تقتل شابًا فى كرداسة

16 ديسمبر 2018 - 02:06 م

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة، إثر تعاطيه مادة مخدرة بكرداسة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

وردت معلومات للمقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة يفيد بضبط أحد الأشخاص أثناء محاولته التخلص من جثة شاب بالطريق العام، وتبين أن شاب تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، ما أسفر عن مفارقته الحياة، وحاول صديقه التخلص من جثته خشية تعرضه للمسائلة القانونية إلا أن الأهالى.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.