تركيا : سنعمل مع الأسد حال فوزه بانتخابات ديمقراطية

16 ديسمبر 2018 - 02:11 م

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه حال جرت انتخابات ديمقراطية ونزيهة في سوريا وفاز بها بشار الأسد، فإنه قد يكون على الجميع النظر في العمل معه.

وجاءت تصريحات تشاووش أوغلو، خلال كلمة على هامش "منتدى الدوحة" الـ18، الذي افتتحت أعماله أمس وتنتهي اليوم الأحد.

كما صرح تشاويش أوغلو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن واشنطن تعمل على تسليم فتح الله جولن.

وأضاف أنه: "في الأرجنتين.. قال ترامب لأردوغان إنهم يعملون على تسليم جولن وآخرين" في إشارة لقمة مجموعة العشرين التي عقدت بالأرجنتين في 30 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر الجاري.

يذكر أن فتح الله جولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016.