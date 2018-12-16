  • الأحد 16 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر04:12 م
بحث متقدم
أرشيفية

خسائر حريق حقل"عسل" تتخطى المليار جنيه

صلاح

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

إخلاء سبيل «حسن مالك».. هل يبرئه من أزمة الدولار؟

حسن مالك يتبرأ من الإخوان.. ومحاميه يكشف التفاصيل

محافظ القاهرة

بلاغ ضد محافظ القاهرة بسبب أسئلة الرئيس

صورة الخبر

بعد «مطاردة الساحرات».. هل اقتربت نهاية "ترامب"

ترمب لأردوغان: نعمل علي تسليم جولن

ترامب لأردوغان: نعمل على تسليم جولن

تركيا : سنعمل مع الأسد حال فوزه بانتخابات ديمقراطية

تركيا: سنعمل مع الأسد حال فوزه بانتخابات ديمقراطية

تركي آل شيخ

5 تغريدات لـ"آل شيخ" تثير الجدل بـ "تويتر"

أغنية "الجسمي" في الفاتيكان تشعل تويتر

أغنية "الجسمى" فى الفاتيكان تشعل "تويتر"

حسني مبارك

تفاصيل رفض الإخوان تنحى مبارك عن الحكم

مصادر:

خسائر حريق حقل"عسل" تتخطى المليار جنيه

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

حريق يلتهم 3 منازل فى سوهاج

#

حريق هائل في كشك بجوار محطة في الإسكندرية

#

حريق هائل داخل مخزن ورق في قليوب

#

البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه

حريق بئر البترول

حريق البترول

بئر عسل

أكد حمادة رئيس مدينة رأس سدر إنه تم إعداد حواجز رملية وسدود حول بئر بترول "عسل"، للسيطرة على النيران الذى اشتعلت به منذ أمس الأول.

من جانبه قال مصدر بالدفاع المدني، إنه تم السيطرة على الحريق بنسبة 60% من الحريق دون خسائر فى الأرواح، مشيرا إلى إرسال 25 سيارة إطفاء منذ اندلاع الحريق وتم الاستعانة بسيارات من القوات المسلحة والسويس.

وأكد المصدر أن خسائر الحري تتعدى المليار جنيه بكثير فقد احترقت البريمة داخل البئر بالكامل.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول، أجرى زيارة تفقدية لموقع الحادث أمس، وعقد اجتماعا موسعا مع مسئولي الشركة العامة والهيئة العامة للبترول لمناقشة الوضع الراهن وكيفية إنهاء هذا الوضع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

حديث تعديل الدستور

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميروني
» امرأة من جهنم.. تضع منومًا لزوجها وتسلمه لعشيقها
» قرية كاملة تقلع عن التدخين.. هذه قصتها
» هذا ما قاله أحمد موسى عن تأجيل بناء سد النهضة
» سيدة تطلب الخلع: "كسفنى ونام في عيد ميلادى"
» مصرع حفيدة الرئيس الموريتانى
» شاهد.. "عدى وقصة حبه مع نانسي"
» الإسماعيلى يستضيف القطن بالبطولة الأفريقية
» علاقة صادمة بين أدوية "الأنفلونزا" و الموت المبكر
» زوجة فنان شهير تهدده بالخلع: خيار لطيف نتايجه ظريفة
» كيف ردت "إليسا" على الساخرين من عمليات التجميل بشفتيها؟

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين
دعارة (أرشيفية)
التنمر