«الخطيب» يبدأ ثورة التصحيح في الأهلي بـ 5 قرارات

أمير سعد
قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمفوض من مجلس الإدارة بالإشراف على كرة القدم، إعادة تشكيل وهيكلة قطاع الكرة.
وجاء على النحو التالي:
أ- الفريق الأول: – سيد عبدالحفيظ مديرًا للكرة – مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا – محمد يوسف مدربًا عامًا – سباستيان مدربًا مساعدًا – سامي قمصان مدربًا – اليخاندرو مدرب أحمال – طارق سليمان مدربًا لحراس المرمى.
ب- قطاع الناشئين: ك/ فتحي مبروك مديرًا للقطاع ك/ هشام حنفي مساعدًا لمدير القطاع.
ج- قطاع الأكاديميات: ك/ خالد الأمين مديرًا عامًا للقطاع.
د- إدارة اكتشاف المواهب: – ك/محمود صالح – ك/ ناجي خليل – ك/ حمدي أبو راضي/ - ك/ صديق الجمال.
هـ – إدارة التعاقدات وتسويق اللاعبين: – عدلي القيعي مستشارًا للتعاقدات – أمير توفيق مديرًا للتعاقدات.
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