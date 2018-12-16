فرنسا.. اعتقال 2000 متظاهر من «السترات الصفراء»

16 ديسمبر 2018 - 04:47 م

قالت قناة "بي إف إم" الفرنسية، اليوم الأحد، إنه تم اعتقال 179 شخصًا في فرنسا أمس السبت خلال مظاهرات "السترات الصفراء"، مشيرة إلى إصابة 9 أشخص بجروح خطيرة بعد وقوع أعمال عنف واشتباكات خلال التظاهرة.

وأشارت القناة، إلى أنه تم القبض على 1082 شخصا أمس السبت بالعاصمة باريس، مبينة أنه تم وضع أكثر من 900 شخص في الحجز ليبلغ عدد من تم اعتقالهم في عموم فرنسا نحو 2000 شخص.

وكان محتجو "السترات الصفراء" استأنفوا مظاهراتهم في شوارع العاصمة الفرنسية باريس أمس للأسبوع الخامس على التوالي، في تحد جديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه صعوبة في احتواء الغضب رغم تلبيته لبعض مطالب المتظاهرين وعموم الشعب الفرنسي.

جدير بالذكر، أن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير كان أعلن في وقت سابق أن 33 ألفًا و500 شخص شاركوا في مظاهرات "السترات الصفراء" في جميع أرجاء البلاد.