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زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إندونيسيا

عرب وعالم

زلزال
زلزال

وكالات - خالد الشرقاوي

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زلزال

إندونيسيا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جنوب غربي إندونيسيا.

وأعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، في بيان، أنّ الزلزال وقع على عمق 61.1 كيلومترا، وعلى بعد 144 كيلومترًا جنوب غربي مدينة أبيبورا، بمقاطعة بابوا الإندونيسية.

ولم تعلن السلطات المحلية حتى الساعة عن أية خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال.

وفي 28 سبتمبر الماضي، اجتاحت أمواج تسونامي ارتفاعها 6 أمتار، مدينتي بالو ودونجالا، بجزيرة سولاويسي، عقب هزة أرضية عنيفة بقوة 7.5 درجات، وأسفرت عن مقتل ألفين و91 شخصا، حسب أرقام رسمية.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بـ"حزام النار"، وهو قوس من خطوط الصدع تدور حول حوض المحيط الهادئ المعرض للزلازل المتكررة والثورات البركانية.


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