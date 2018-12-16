بسبب «صلاح».. إبراهيم سعيد يهاجم حفيظ دراجي

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محمد صلاح

ابراهيم سعيد

صلاح

حفيظ دراجى

شن إبراهيم سعيد مدافع الأهلي والزمالك الأسبق، هجومًا لاذعًا على المعلق الجزائري حفيظ دراجي، بسبب تحامله على النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، خلال تعليقه على مباراة الريدز ومانشستر يونايتد.

وكتب إبراهيم سعيد، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» قائلًا: «حفيظ دراجي ماله ومال صلاح.. متحامل أوي عليه بصراحة.. الخطأ من كلوب في توظيف صلاح في الملعب».

وخطف فريق ليفربول انتصارًا ثمينًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة، التي جمعتهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي، ليؤمن رفاق «يورجن كلوب» صدارة البريميرليج، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي.


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