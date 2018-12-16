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حبس عامل 6 أشهر لتسببه فى وفاة شخص صدمه بسيارته

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حبس

الدائري

كفالة

قضت محكمة جنح البساتين، بالحبس 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، لعامل، بتهمة قتل شخص بطريق الخطأ بعد أن صدمه بسيارته أعلى الطريق الدائرى بالبساتين.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول شخص جثة هامدة "إدعاء حادث تصادم" أعلى الطريق الدائرى.

بالانتقال وسؤال "ع.خ"، عامل، الذى نقل المتوفى إلى المستشفى بسيارته، أكد أن سيارة صدمت الضحية أعلى الطريق الدائرى وقام هو على الفور بنقله للمستشفى، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن مرافق الضحية هو من صدمه بسيارته ونقله بعدها للمستشفى.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات مع المتهم وأحالته إلى المحكمة التى أصدرت قرارها السابق.


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