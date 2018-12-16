  • الإثنين 17 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:45 ص
بحث متقدم
البطاطس

"زراعة البرلمان" تفجر مفاجأة مدوية عن أسعار البطاطس

فيسبوك تلغي خاصية الإعلانات

تعليق ناري لـ"أديب" على سرقة حساب 7 ملايين شخص

أصغر عروسين

التفاصيل الكاملة لزواج أصغر عروسين بكفر الشيخ

عمرو أديب

عمرو أديب يحذر الأقباط من هذا الأمر الخطير

البشير والأسد

"البشير" أول زعيم عربي يزور سوريا منذ 2011

الدكتور فاروق الباز

«الباز»: مصر بها مياه تكفي لـ100 عام.. وخبيران يردان

نحمده مع الرئيس السيسي

لهذه الأسباب رفضت «سيدة الميكروباص» الحديث إلى قنوات الإخوان

الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية

«الناظر» يحذر من بودرة جونسون للأطفال: تسبب السرطان

الرئيس السيسي أثناء وصوله النمسا

«فيينا» اعتبرت شارة«رابعة» إرهابية قبل زيارة«السيسي»

حسن مالك

حسن مالك يبحث عن البراءة من «خرم إبرة»

شاهد: عمرو أديب يوجه رسالة نارية لهؤلاء

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تصريح صادم من «أديب» على هزيمة «الأهلي»

#

"أديب" يوجه رسالة نارية لهؤلاء بسبب حمدي قنديل

#

تعليق ناري لـ"أديب"على فيديو الهضبة ودينا الشربيني

#

بالفيديو.. "أديب" لرجال المرور: "أركن عربيتي فين"

حذر الإعلامي عمرو أديب، من الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن مصر تزيد بمعدلات ضخمة، والمواطنين لا يهتمون بتنظيم الأسرة.
وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد: "أنا بفكركم، لعل الذكرى تنفع"، منوها بأن مصر تزيد سنويا 2،5 مليون مواطن سنويا، و"محدش يكلمنا على الصين"، لافتا إلى أن المصريين لا يعملون مثل الصينيين "ملناش دعوة بيهم".
وأضاف أن الجمع العقلي المصري رغم وجود حملات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية "مش مقتنع" بضرورة الانتباه لتلك المشكلة، مضيفا: "إحنا ليه بنعمل في نفسنا كده.. مش من حقنا نعمل كده في الدولة، لو بناخد فلوس على الخلفة كان زمانا أحسن دولة في العالم".
وتابع أن هناك فصول بها 120 طالب، وهناك مدرجات بالجامعات بها 2000 طالب، موجها حديثه للمرأة المصرية باعتبارها هى المتحكم في أمور الأسرة، مؤكدا أن المرأة المصرية تتحكم في الرجل، ومن ثم عليها أن تهتم بتنظيم أسرتها.
كما وجه رسالة إلى العاملين في التليفزيون المصري والإذاعات المصرية: "ليس دوركم تسلية الناس.. دوركم توعية المصريين، والوقوف مع قضايا الدولة"، مشددا على ضرورة أن يلعب رجال الدين دورا في توعية المواطنين، كوننا شعب متدين بطبعه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

المشروع الإسلامي "الغيبي"!!

محمود سلطان

محافظ القاهرة وأسئلة السيسي

فراج إسماعيل

مواطن سعيد.. اقتصادياً

حسام فتحي

ورقات ثلاث.. وألف سؤال وسؤال

د. هشام الحمامي

الحداثة العربية.. حين تعنى التعرى!

د. حسام عقل

وجوب التصدي للأحاديث الباطلة والموضوعة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» طلاق وخراب بيوت.. يعملها الكبار ويدفع الثمن الصغار
» شاهد: عمرو أديب يوجه رسالة نارية لهؤلاء
» دراسة تكشف أخطر معلومة عن مشروبات الطاقة
» نتنياهو: إسرائيل الآن في فترة تطبيع مع الدول العربية
» أكثر 3 أشياء يجب البعد عنهم في الغذاء
» ماذا قالت السفارة الإسرائيلية في مصر عن«آدام موصيري»؟
» شاهد: تظاهر "النساء العاريات" في برشلونة
» «كبار العلماء» تنتهي من 40 مادة بـ«الأحوال الشخصية»
» بالصور.. «فتاة السيلفي» تسقط من أعلى كوبري ستانلي في البحر
» تكريم «ترامب» لـ«السادات» يثير غيرة النواب: نحن أولى به منه
» رسالة من الملك سلمان إلى ملك البحرين

استطلاع رأي

هل ترى مصر قادرة على استضافة أمم أفريقيا 2019؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:23

  • شروق

    06:52

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
الطلاق
محرر المصريون
الزواج
بناء الأهرامات... السر الذي كشفه باحث روسي
اكتشف.. أفضل طريقة للتوقف عن التدخين