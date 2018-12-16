التفاصيل الكاملة لزواج أصغر عروسين بكفر الشيخ

وأوضح المنسق العام لخط نجدة الطفل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنه سيخطر النيابة العامة بهذا الأمر، ومن المتوقع أن تقوم النيابة باستدعاء ولي أمر "العروسين" وأخد التعهد اللازم بعدم ثبوت الزواج، إلا بعد انتهاء السن القانوني.





من جانبها، قالت أم فارس، والدة أصغر عريس بكفر الشيخ، إن نجلها في الصف الثالث الإعدادي، وخطيبته "ندى" في الصف الثاني الإعدادي، لافتة إلى أن "فارس" إذا كان صغيرًا في السن، فلديه عقل كبير، متابعة: "حبينا نأكد إن ندى لفارس، ونفرح شوية".وأضافت "أم فارس" أن ابنها كان يحب "ندى" وهو صغير، وهذا الأمر شكل له حافز قوي للعمل مع والده خلال الفترة السابقة، معقبة: "احنا ما عملناش حاجة غلط، ودي مجرد خطوبة، لسه قدامه 4 سنوات على الزواج".وأشارت إلى أنها سعيدة بخطوبة نجلها، ولا توجد ضرورة للتعليق على هذا الأمر من قبل الإعلام، مشيرة إلى أن لديها نجل آخر عمره 10 سنوات، ومن الممكن أن تكرر هذا الأمر معه إذا كان مرتبط.وأكدت أن نجلها لديه فكرة خطوبة "ندى" منذ أكثر من سنة، وقام بالاستعداد لهذا الأمر من خلال الدخول في أكثر من "جمعية"، ووالده قام بمساعدته ماديًا في إقامة حفل الخطوبة وشراء الشبكة.