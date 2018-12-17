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زلزال قوي يضرب إقليم بابوا شرق إندونيسيا

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ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة اليوم الأحد إقليم بابوا الواقع أقصى شرق إندونيسيا.
وذكرت شبكة «أيه بي سي نيوز» الإخبارية الأمريكية بأن الزلزال لم يسفر حتى الآن، عن سقوط قتلى أو جرحى، فيما أكد المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أن مركز الزلزال يقع على عمق نحو 61 كيلومترا تحت سطح المحيط الهادي.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن سكان بابوا فروا هاربين من منازلهم عقب وقوع الزلزال.
يشار إلى أن إندونيسيا تعتبر أكبر أرخبيل في العالم وهي عرضة لوقوع الزلازل والبراكين نظرا لوقوعها في منطقة " الحزام الناري" بالمحيط الهادي.

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