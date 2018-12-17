برشلونة يكتسح ليفانتي بخماسية في "الليجا"

17 ديسمبر 2018 - 01:20 ص

اكتسح فريق برشلونة، الأحد، مضيفه ليفانتي بخمسة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

أحرز الخماسية، الأوروغواياني لويس سواريز والأرجنتيني ليونيل ميسي (ثلاثة أهداف) وغيرارد بيكيه في الدقائق 35 و43 و47 و60 و88 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة طرد الأوروغوياني إيريك كاباكو لاعب ليفانتي في الدقيقة 76 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 34 نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وفي نفس الجولة، اقتنص فريق هويسكا تعادلًا قاتلًا من ضيفه فياريال بهدفين لكل منهما.

أحرز هدفي فياريال، الكولومبي كارلوس باكا من ضربة جزاء وغيرارد مورينو في الدقيقتين 63 و81 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدفا هويسكا عن طريق الكولومبي خوان هيرنانديز من ضربة جزاء والإيطالي صامويل لونغو في الدقيقتين 44 و90+4 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل فيريال المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة، وهويسكا المركز العشرين والأخير برصيد 8 نقاط.

