» ميدو: لهذه الأسباب رفضت العمل في نادي "بيراميدز"

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كشف أحمد حسام "ميدو" - نجم الزمالك السابق - أنه رفض العمل  كرئيس لنادي "بيراميدز" رغم عرض الأمر عليه.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "الماتش" : "رفضت العمل في جميع المناصب بالنادي لكن منصب المدير الفني لم يعرض علي .. لكنهم عرضهم عليّ منصب رئيس النادي ورفضت لأنه منصب غير مناسب ليه".

واستدرك: "كنا من اليوم الأول نعلم أن قناة بيراميدز ليست القناة الخاصة بالنادي لكن ظهور شخصيات مثل كارلوس وغيره لتحليل المباريات مثل إضافة لنا ، وكان هناك رسالة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان ولذلك اصطحبت العديد من النجوم العالميين إلى الشوارع والمقاهي لتوصيل هذا المعنى".

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