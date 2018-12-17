» سر هروب أمينة رزق من يوسف وهبي .. واسم دلعها الغريب

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أمينة رزق
أمينة رزق

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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يوسف وهبي

أمينة رزق

على الرغم من الألقاب الكثيرة التي حصلت عليها الفنانة أمينة رزق إلا أن كثيرين لا يعرفون أنها كان لها لقب آخر وهو "أمينة النونو".

لقبت أمينة رزق بـ "أمينة النونو" وهو الاسم الذي أطلقته عليها أسرتها، بسبب أن لها خالة تدعى أمينة أيضا.

حكت أمينة رزق أنهم في المنزل عندما كانوا ينادون باسم "أمينة" لا تعرف إن كانوا يقصدونها أم خالتها لذا أطلقوا عليها اسم "أمينة النونو" الذي ظل ملتصقا بها لسنوات.

أمينة رزق ممثلة مسرح قدمت أعمالا مسرحية عديدة، بدأت عام 1922 وانضمت لفرقة رمسيس المسرحية التي أسسها يوسف وهبي وعملت بها، حتى أنها تعتبر نفسها بنت هذه الفرقة ولم تتخيل أن تعمل خارجها.

لسنوات لم تفكر أمينة رزق في طرق باب السينما، لكن ما سمعته من الممثل سليمان نجيب جعلها تغير رأيها.

حكت أمينة رزق في نفس اللقاء عن خطوة اتجاهها إلى السينما وهروبها من يوسف وهبي.

قالت إنها التقت بسليمان نجيب الذي كان مديرا للأوبرا وقتها، وتحدث معه ليخبرها أن هناك من يقول إنها لا تستطيع التمثيل خارج فرقة رمسيس، مما جعلها تشعر أن عليها أن تثبت نفسها في كل مكان بعيدا عن الفرقة.

لكن كانت المشكلة إقناع يوسف وهبي بهذا الأمر، لذا قررت الهرب منه وانتهزت فرصة سفره وشاركت في فيلم "الدكتور" مع سليمان نجيب ليكون أول خطوة لها خارج مسرح رمسيس، ومن وقتها أثبتت نفسها وتهافت عليها شركات الإنتاج حتى وصل الأمر أنها كانت تقدم 6 أفلام في السنة.

يذكر أن أمينة رزق رحلت عن عالمنا في أغسطس 2003.

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