» هل تستطيع التخلي عن هاتفك لمدة سنة؟ .. ستربح 2 مليون جنيه

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المحمول

الموبايل

قدمت شركة "فايتمين ووتر" الأمريكية عرضًا مثيرًا للجدل إلى الجمهور ، يمكنهم من خلاله الحصول على 100 ألف دولار بسهولة.

وقالت الشركة إنها سوف تدفع 100 ألف دولار (مليون و 800 ألف جنيه تقريبا) فورًا لأي شخص يستطيع الاستغناء عن هاتفه المحمول لمدة سنة.

وينص الاتفاق على عدم إمكانية استخدام الهواتف اللوحية أو الذكية ، وفي المقابل سيسمح للمشتركين باستخدام هاتف خلوي يعود لسنة 1996 فضلًا عن الحواسب المكتبية أو المحمولة.

ولم تكشف الشركة عن الغرض من التجربة ، وإنما طالبت المشتركين بضرورة كتابة تغريدات دورية حول ما سيفعلوه خلال هذا العام بعيدًا عن استخدام الهواتف.

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