موسى: الإخوان يدعون لدين جديد

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الزنا

الإخوان

صدى البلد

أحمد موسى


قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان المسلمين، أكدت أنها ليس لديها مشكلة بخصوص الزنا أو شرب الخمر.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"،  أن جماعة الإخوان تقوم بالدعوة إلى دين جديد ليس له علاقة بالإسلام.

وتابع "موسي"، متسائلاً: "كيف تظهر تلك التصريحات من جماعة تتحدث عن الخلافة والخليفة؟"، معقبًا: "هم بذلك ضد تعاليم الدين الإسلامي".

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