مشاري راشد يدعو لمقاطعة "البردة النبوية" للبوصيري

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البردة

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الشركيات

البوصيري

ابن عثيمين

أعاد المنشد الديني مشاري بن راشد العفاسي، فتوى للشيخ ابن عثيمين تحرم كثيرًا من أبيات البردة النبوية للبوصيري في مدح الرسول صلي الله عليه وسلم.

وكان "راشد"، قد أعاد تغريدة تتحدث عن نقد قصيدة "البُردة" للبوصيري، وبيان ما فيها من الغلو! والشرك بالله تعالى! وأنه يجب على المؤمنين تجنب قراءتها.

كما تم إرفاق مقطع فيديو للشيخ الراحل ابن عثيمين يؤكد فيها حرمة البردة

وكان السؤال الذي وجه للشيخ ابن عثيمين، أن البردة قام بتصنيفها أحد العلماء، فهل تضر في عقيدته.

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك ** سواك عند حدوثِ الحادث العَمم

إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي      **      عفواً وإلا فقل يا زلة القدم

 فإن مِن جودك الدنيا وضَرتها     **      ومن علومك علم اللوح والقلم

وأجاب الشيخ ابن عثيمين أنه لا يمكن لمؤمن أن يقول لرسول الله " من ألوذ به سواك"، ورسول الله لا يمكن أن يرضي بذلك أبدا.

كما تساءل الشيخ ابن عثيمين هل يمكن لمسلم أن يقول لرسول الله " إن لم تكن آخذاً يوم المعاد يدي ..  عفواً وإلا فقل يا زلة القدم"، ويجعل العفو والانتقام بيد تالرسول صلي الله عليه وسلم.

واستنكر رواد تويتر ما تم إعادته في  التدوينة، حيث غرد أحد الرواد قائلا : " قصيدة البردة لمحمد البوصيري تتلى لآلاف السنين في مناسبة المولد النبوي الشريف خصوصا عندنا في الجزائر فكيف تتجرأ أن تقول  فيها معاني الشرك ، راجع حسابك قبل أن تنشر أي شيء".



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