مؤشرات اقتصاد مصر تؤمن استقرار الجنيه أمام الدولار خلال 2019

17 ديسمبر 2018 - 11:06 ص

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن توقعات انخفاض الجنيه المصرى أمام الدولار خلال العام القادم 2019 ليست فى محلها خاصة في ظل استقرار سعر الصرف لأكثر من عامين عقب تحرير السعر فى نوفمبر 2016، مشيرًا إلى أن عام 2019 سيشهد مزيدًا من الاستقرار للعملة فى مصر وليس ارتفاعها كما يروج البعض.

وأضاف الخبير الاقتصادي، اليوم الاثنين، أن الأزمة الحقيقية لهذه التوقعات فى أنها لم تضع فى الحسبان بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة التي شهدتها البلاد في العامين الماضيين وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي في مصر لأكثر من 44.5 مليار دولار لأول مرة في التاريخ وزيادة تحويلات المصريين في الخارج بنسب كبيرة جدا مع استقرار الأوضاع المالية في البلاد وزيادة فى تدفقات النقد الأجنبي سواء بالصادرات أو قناة السويس وارتفاع العوائد السياحية.

وأكد الشافعي، أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية تؤمن مزيد من الاستقرار للعملة المصرية فى 2019 إضافة إلى أن حدوث زيادة متوقعة في الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد من شأنه أيضًا يخلق مزيدًا من الاستقرار في أوضاع العملة، متوقعا أن تستمر نظرة المؤسسات الدولية المتفائلة حيال مصر خلال العام القادم.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن البلاد تسير فى الطريق الصحيح فيما يتعلق بإدارة ملف الاقتصاد بصفة عامة، إذ بدأت الرؤية تتضح أكثر بعد النتائج الجيدة للبرنامج الإصلاحي ومنها تحسن وضع العجز في الموازنة العامة للدولة.



