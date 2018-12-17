غلق مينائي الإسكندرية والدخيلة لارتفاع الأمواج والرياح

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ميناء الاسكندرية والدخيلة
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وكالات- حنان حمدتو

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الدخيلة

الاكسندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة حركة السفن قررت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين 17 ديسمبر، غلق بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة؛ لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلى السفينة بشكل آمن.

وأضاف في بيان، اليوم، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز.



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