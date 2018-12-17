بالفيديو.. رئيس المفوضية الأوروبية يداعب السيدات أمام الكاميرات

17 ديسمبر 2018 - 11:27 ص

انتشر مقطع فيديو لـ"جان كلود يونكر" رئيس المفوضية الأوروبية وهو يهز شعر مسؤولة بالمفوضية الأوروبية.

ويظهر مقطع الفيديو "يونكر" وهو يمرر أصابعه في "شعر" مسؤولة بالاتحاد الأوروبي عند مدخل مقر المفوضية الأوروبية، حيث ظهرت السيدة ، وهي محرجة للغاية لعدم توقعها إقدامه علي هذا الفعل.

العجيب أنه لم يتوقف عند ذلك بل أخذ يقبل كل سيدة في طريقه، حيث انهالت التعليقات على فيديو رئيس المفوضية الأوروبية حيث أشار البعض قال البعض أنه يبدو كعادته، وكأنه في "حالة سكر".

يذكر أن يونكر في مايو أيار من العام الماضي وجهت إليه بعض الاتهامات بأنه كان في حالة "سكر شديد" خلال إحدى المحادثات.

كما التقطت له الكاميرات في يوليو الماضي صورة وهو يمشي مترنحا خلال قمة حلف شمال الأطلسي .

يذكر أن رئيس المفوضية الأوروبية يعتبر أعلى منصب في الاتحاد الأوروبي ، والذي يظهر فيه " يونكر" دائما بتصرف بطريقة غريبة وأحياناً مضحكة أو صارخة ومحرجة للجميع.