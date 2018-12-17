شاهد.. خطأ فادح في لافتات مترو الأنفاق

وعقبت "مصطفى"، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، "لو عندنا سائح أجنبي قرر يركب مترو الأنفاق، هيبقى شكلنا إيه لما نقع في خطأ من بتاع ابتدائي".

وعقبت "مصطفى"، خلال برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، "لو عندنا سائح أجنبي قرر يركب مترو الأنفاق، هيبقى شكلنا إيه لما نقع في خطأ من بتاع ابتدائي".