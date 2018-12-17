نبيلة مكرم: "مصر تستطيع بالتعليم" دعم هدف الرئيس لبناء المصري

17 ديسمبر 2018 - 11:39 ص

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم"، والذي يعد النسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" مهم للغاية؛ لأنه يدعم بالأساس الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان "بناء الإنسان المصري" والتي يعد التعليم إحدى ركائزها.

وأضافت الوزيرة، حسب بيانها اليوم، أن انعقاد المؤتمر يأتي أيضًا تماشيًا مع إعلان الرئيس عام 2019 عام التعليم، مما يحث بالضرورة على الاستفادة من العقول المصرية المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم في تطوير المنظومة التعليمية في مصر.

وتابعت الوزيرة قائلة: “إن المؤتمر يأتي كمنفذ وقناة تواصل بين الدولة وكافة الخبراء ذوي الصلة بالشأن التعليمي لاستخلاص وطرح الرؤى والأفكار الجديدة التي من شأنها الإسهام في تطوير التعليم”.

من جانبها، أوضحت مها سالم، المستشار الإعلامي لوزيرة الهجرة والمنسق العام للمؤتمر، خلال اللقاء، أن مديري جلسات مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” لن يكونوا من الإعلاميين فقط بل بجانبهم من هم ذوي الخبرة أيضًا في المجال العلمي والتعليمي.

ويقام مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم” في الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة أكثر من 11 جهة ومؤسسة معنية في الدولة.