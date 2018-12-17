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"عبد الحفيظ" يعد بمتابعة جيدة لشباب الأهلي

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سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

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الاهلى

عبد الحفيظ

مدير الكرة

مدير فني جديد

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بفريق الأهلي، أنه سيكون هناك متابعة جيدة للاعبي الشباب، وسيتم اختيار اللاعبين أصحاب الشخصية.

وأضاف "عبد الحفيظ"، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدير الفني الجديد للفريق: "لا بد أن يكون هناك شكر واجب لبعض الأشخاص أمثال محمد فضل والمهندس عدلي القيعي والكابتن علاء ميهوب".   

وواصل "لا أحد يبدأ من الصفر بل جميعنا نكمل بعضنا الآخر"، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني قادر على النجاح، وكل الدعم للجهاز الفني الجديد للمدرب لاسارتي".



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