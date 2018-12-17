» بالفيديو.. مئات الصيادين يأكلون ذئابًا ميتة

17 ديسمبر 2018 - 12:48 م

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو، لبعض الصيادين في دولة كازاخستان، يأكلون بعض الأعضاء من جثث الذئاب الميتة، والتي تم قتلها بسبب مطاردتهم أغنامهم وتعرض حياتهم للخطر.

وتابعت الصحيفة، في تقريرها، أن مقطع الفيديو التي تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يحتوي على لقطات صادمة، إذا يظهر اثنين من الصيادين يأكلون قلب ذئب ميت من وقت قصير، وذلك بعد أن قاموا بقتل قطيع من الذئاب، كان يصطاد خرافهم.

ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره في كازاخستان، صيادًا هو يأكل قطعة من قلب الذئب ثم يمرره إلى صياد آخر، ليأخذ أيضًا قضمة منه، ثم يقوم أحد الصيادين برفع رأس الذئب المقتول لإظهار الكاميرا رأس الحيوان المذبوح.

بحسب ما ورد فقد تم تصوير الفيديو منذ أسبوعين في منطقة غير محددة من كازاخستان، ولاحق بضع عشرات من القرويين بعض الذئاب بعد أن قتل بعض من أغنامهم في سقيفة طوال الليل.

وقد تسبب شريط الفيديو الخاص بالحادث في غضب عارم بعد مشاركته على الإنترنت، حيث أدان الناس القسوة غير المبررة تجاه الذئاب.

وعلق أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، على الحادث، قائًلا: "الذئاب قتلت فقط لأنهم كانوا بحاجة إلى تناول الطعام، عليك أن تحمي خرافك بشكل أفضل بدلاً من قتل هذه الحيوانات الرائعة" .

بينما وصفت أخرى، "إن مشاهد الصيادين وهم يأكلون قلوب الذئاب بالـ "فظيعة"، وأضافت أخرى"هؤلاء الصيادون هم مثل هذه الوحوش القاسية!" .