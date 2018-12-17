» "الأمومة والطفولة": خطوبة طفلي كفر الشيخ انتهاك صارخ لحقوقهما

17 ديسمبر 2018 - 12:53 م

تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة، لإلغاء زواج طفلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن انتشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لطفلين في حفل خطوبة تظهر فيه الطفلة مرتدية فستان خطوبة، والطفل مرتديًا بدلة كاملة.

وقالت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، رصد هذه الواقعة عن طريق خط نجدة الطفل (16000) وتم تسجيله برقم (148479)، وعلى الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ لإعمال شئونها والتقصي عن هذه الواقعة وتقديم تقرير بشأنها.

وأعلنت العشماوي في بيان اليوم، اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وبدأت اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ في توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، وعدم تكرار ذلك ووقف أي إجراء في هذا الزواج لحين بلوغ الطفلين السن القانونية للزواج، حتى يكون لديهم الوعي الكامل لتحمل المسئولية في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد أدانت الدكتورة عزة العشماوي، هذا الزواج والذي يعد انتهاكا صارخًا لحقوق الطفل، مشيرة إلى أن نشر مثل هذه الصور هو تشهير بالأطفال ومخالف للمادة “116 “مكرر ( أ )من قانون الطفل، مناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذه الصور لما فيها من انتهاك لحقوق الطفل.



