أستاذ جراحة عيون: السكر خطر على قوة الإبصار

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فريق

عيون

جراح

ابصار

أكد الدكتور أحمد برادة، أستاذ طب وجراحة العين بجامعة الأزهر، أن مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب المريض على مدار عمره والتي تتطلب نوعًا من الانضباط النفسي ودرجة من الوعي والثقافة الطبية.

وأضاف خلال الندوة الطبية التى نظمها مجلس إدارة نادى الجزيرة الرياضي، بعنوان "تأثير مرض السكرى على العين وطرق الاكتشاف المبكر والعلاج للحد من المضاعفات التي قد تصيب العين"، أن هذا المرض يتطلب المتابعة المستمرة للسكر وفحص العينين بشكل دوري ومنتظم لمتابعة الاعتلالات الشبكية السكرية.

وأشار برادة إلى أنه من الضروري الاهتمام بمرضى السكر للحفاظ على صحة وقوة الإبصار على مدار العمر.

وأكد على ضرورة متابعة الشبكية من قبل مرضى السكر لعدم الوصول إلى مراحل متأخرة لصعوبة علاج تلك الاعتلالات وأحيانا استحالة وجود تحسن فى حالة الوصول لذلك

وأكد "برادة" على ضرورة نشر الوعي الطبي من خلال الندوات والمؤتمرات وذلك لنشر الثقافة الوقائية ودورها فى الاكتشاف المبكر لمضاعفات مرض السكر وتأثيره على العين وضرورة الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية بأحدث التقنيات.

وتابع خلايا شبكية العين و المخ هما النوعان الوحيدان من الخلايا اللذان ليس لديهما القدرة على النمو مرة أخرى في حالة تلفهما."

وأشار الدكتور هشام البرلسى استشارى السكر والغدد الصماء، إلى أن مرض السكر من الأمراض المزمنة التي تصاحب الإنسان على مدار عمره.

وأضاف من  الضروري، الاكتشاف المبكر لمرض السكر عند ظهور أعراضه والتي تتلخص إلى عدم وجود أسباب واضحة لمرض السكر وأن الأسباب الوراثية لا تستدعى بالضرورة انتقال السكر من الآباء إلى الأبناء.




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