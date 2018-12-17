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"الإسكان": تسليم 1032 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر

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مدبولى
مدبولى

وكالات- حنان حمدتو

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وزارة الإسكان

مصطفى مدبولى

دهشور

مشروع دار مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، عن أن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد سيسلم 1032 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وجارٍ تسليم الوحدات، حيث تتضمن المرحلة الثانية بالمشروع تنفيذ 744 وحدة بمركز الحى 12، و864 وحدة بالخدمات الإقليمية الأولى، وجارٍ تنفيذ 912 وحدة سكنية (38 عمارة)، بمشروع “JANNA ” للإسكان الفاخر فى مراحل متقدمة، كما أنه جارٍ تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه الشرب بالمدينة كمرحلة أولى.

وأفاد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بأنه تم  الاستلام الابتدائى لعدد من المشروعات، وهى، أعمال تنفيذ المرافق الداخلية (طرق فرمة – مياه – صرف صحى) بمنطقة 550 فداناً بالامتداد الشرقى بالمدينة، وأعمال تنفيذ المرافق لمشروع “بيت الوطن” لأراضى المصريين بالخارج، وأعمال إحلال وتجديد خط التغذية الرئيسى قطر 400 مم بلاستيك بخط آخر بولى اثيلين عالى الكثافة بالحى الحادى عشر، والحى السابع عشر بجوار الخط القائم بالمدينة، وأعمال تنفيذ شبكات المرافق الداخلية (طرق – مياه – صرف صحى – رى – كهرباء) المُغذية لمراكز الأحياء (5 – 7 – 8 – 9) بالمدينة، وكذا تنفيذ الفرمة لقطع الأراضى المملوكة لجهاز المدينة بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، وأعمال توريد وتركيب الأعمال الكهروميكانيكية اللازمة لأعمال إحلال وتجديد محطة مياه الشرب بالمدينة كمرحلة أولى، واستكمال القطاع التصميمى وتنفيذ شبكة الرى والزراعة بالمجاورة 6 بالحى 13، وأعمال رفع الكفاءة واستكمال تنسيق الموقع والزراعة وتنفيذ شبكة الرى ومواقف انتظار سيارات ومرمات الطرق بالحى 11، وتنفيذ مسار للدراجات واستكمال القطاع التصميمى ورفع كفاءة بعض محاور طرق الأحياء (5 – 6 – 12) وما يشملها من أعمال (طرق – زراعة – إنارة – شبكات رى)، وأعمال تنفيذ شبكة الرى والزراعة للحى 8، وتنفيذ سوقين تجاريتين بالحي 5 بالمجاورة 2، والحى 10 بالمجاورة 3، وتنفيذ مقر جديد لمكتب الشهر العقارى.

وأضاف أنه بهذه الفترة يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة الحى 16 ما عدا المجاورة 4 بالحى، وأعمال المرافق الداخلية وتنسيق الموقع وتنفيذ مجموعة من المحال الخدمية بمنطقة مشروع “دار مصر” بمركز الحى 12، ومنطقة الخدمات الإقليمية الأولى، وتنفيذ الورش بمنطقة الخدمات الإقليمية الثانية بالمدينة، وإنشاء قسم شرطة (2) ونقطة إطفاء بمركز خدمات الحى الأول بالمدينة، وتطوير وصلة دهشور (خدمات – زراعة – رى – طرق).


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