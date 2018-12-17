تفاصيل رد «شورى السعودية» على الشيوخ الأمريكي

17 ديسمبر 2018 - 01:56 م

استنكر مجلس الشورى السعودي اليوم، الاثنين، الموقف الذي أبداه مجلس الشيوخ الأمريكي وحمَّل فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسئولية عن مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وأكد مجلس الشورى، في بيان في مستهل جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن "أبناء المملكة يرفضون بشكل قاطع التعرض لقيادتهم المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو النيل من سيادة المملكة أو التعرض لمكانتها".

وأكد مجلس الشورى، في بيانه، أن "دور المملكة في كبح شرور الإرهاب يعد من أهم الأعمال التي ساعدت العالم في التقليل من آثار هذه الآفة".

ورأى المجلس "أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي لا يعبر عن الدور المناط بالمجالس البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة بين الدول سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي" ، مشدداً على" أن تجاذبات السياسة الأمريكية الداخلية لا يمكن أن تكون مجالاً للزج بدولة بحجم المملكة العربية السعودية في أتونها، بما يؤثر على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين".

وكانت وزارة الخارجية السعودية استنكرت في وقت سابق اليوم الموقف الذي صدر مؤخرًا من مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويأتي الرد السعودي بعد تبني مجلس الشيوخ مساء الخميس الماضي قرارين يدعو أحدهما إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، فيما يحمل الثاني ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن قتل خاشقجي.



