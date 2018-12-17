القبض على المتهم بقتل مسنة لسرقتها

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على المتهم بقتل سيدة مسنة ببولاق الدكرور، وكشفت التحريات أن ابن شقيقتها وراء ارتكاب الجريمة لسرقة مصوغاتها الذهبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى العميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها.

فانتقل العقيد محمد الشاذلى مفتش مباحث غرب الجيزة والرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجنى عليها مصابة بآلة حادة، وتبين وجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن ابن شقيقة المجنى عليها وراء ارتكاب الجريمة لسرقة مصوغاتها الذهبية.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن النقباء كريم عبد الرازق، وأيمن سكورى وأحمد مندور من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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